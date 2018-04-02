Mehmetçiğe anlamlı destek! Günaydın sanatçılarla Suriye sınırında

İstanbul'dan kalkacak uçakta, Esra Erol, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal ile milli sporcuların da olacağı öğrenildi. Sanatçı ve sporcuların Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidecekleri belirtildi.



Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a giden ünlülerin uçağında renkli görüntüler oluştu. Uçakta sanatçı Esat Kabaklı'nın türküsüne Serkan Çağrı klarneti ile eşlik etti.



Sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere THY uçağı ile Hatay'a gitti. İstanbul'dan kalkan uçakta, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Serkan Çağrı gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Tolga Zengin ve gazeteciler de yer aldı.

Sanatçılar Hatay'a böyle gitti



Renkli anların yaşandığı yolculukta sanatçı Esat Kabaklı'nın türküsüne Serkan Çağrı klarneti ile eşlik etti. O anlar televizyoncu Pelin Çift tarafından kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve oyunculardan Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için sınıra gidiyor.

Sanatçılardan Mehmetçiğe anlamlı destek!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BÖLGEDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Adana ve Hatay İl Kongrelerine katılmak üzere bölgede olacak.