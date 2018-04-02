Van'da bir haftada 206 kaçak göçmen yakalandı

Açıklamada, son bir haftada yapılan çalışmalara yer verildi.

Buna göre, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki kontroller sırasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 49 Afganistan ve 11 Myanmar uyruklu yakalandı.

Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen yol kontrol faaliyeti sırasında da 28 Afganistan, 5 Myanmar uyruklu, Tuşba Merkez Jandarma Komutanlığınca 7 Afganistan uyruklu, Tımar ile Yoldöndü jandarma karakol komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu da 106 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

Kaçak göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere ihtiyaçlarının karşılandığı İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı yollardan ülkeye giren kaçaklar üzerinden haksız kazanç sağlayan ve insanları belirsizliğe sevk eden umut tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.