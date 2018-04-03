15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında sona gelindi

Köprünün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin, 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması yapıldı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.Duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddedip beraatlarını istedi.Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, 12 sanığın esas hakkındaki savunmasını tamamladığını, yarınki duruşmada, 3 sanığın savunmasının alınmasına devam edileceğini, savunmaların tamamlanması üzerine son sözlerin sorulacağını ve verilen aranın ardından kararın açıklanabileceğini söyledi.