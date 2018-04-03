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'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında sona gelindi

Son dakika haberi... Köprünün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:58
15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında sona gelindi

Köprünün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), 2016'daki darbe girişiminde, (FSM) Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin, 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması yapıldı.

29. 'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.Duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddedip beraatlarını istedi.Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, 12 sanığın esas hakkındaki savunmasını tamamladığını, yarınki duruşmada, 3 sanığın savunmasının alınmasına devam edileceğini, savunmaların tamamlanması üzerine son sözlerin sorulacağını ve verilen aranın ardından kararın açıklanabileceğini söyledi.

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15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında sona gelindi
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