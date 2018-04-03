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Bölgesel diplomasinin kalbi ’da atacak

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Bölgesel diplomasinin kalbi Ankara’da atacak
, bugün ve yarın bölge ekonomisi ve siyaseti açısından kritik zirvelere ev sahipliği yapacak. Son olarak geçen yıl 11 Aralık'ta Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı , son 1 yıl içinde 9'uncu kez bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin'in başkanlık edeceği 7. Türkiye-Rusya ÜDİK toplantısında, başta enerji, savunma, tarım, turizm, vize konuları detaylı olarak ele alınacak. Erdoğan ve Putin, ikinci gün ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla Suriye zirvesi gerçekleştirecek. İlki geçen yıl 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde yapılan üçlü zirvenin ikincisi bu kez Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Zirvede, Afrin ve 'daki gelişmeler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerinin durumu ve Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alınacak. Erdoğan ile Ruhani ikili bir görüşme gerçekleştirerek, ticaret, turizm, enerjinin yanı sıra terörle mücadeleyi görüşecek.
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Bölgesel diplomasinin kalbi Ankara’da atacak
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