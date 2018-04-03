‘CHP neden rahatsız oldu?’

AK Parti
Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a sanatçı ve sporcularla gitmesi ile orada askeri kamuflaj giymesini eleştiren CHP
'lilere cevap verdi. AK Parti MYK öncesi basın toplantısı düzenleyen Ünal, "CHP'de erken kalkan konuşuyor. Anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda Başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına almıştır. Seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı'nın Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsızdır? Sanatçıların ve sporcuların 'yüreğimiz Mehmetçikle beraber' denmesinden neden rahatsızlık duyulmaktadır? Bunu da anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi. YUNAN BASINI İLE AYNI KAFADA
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek için yaptığı ziyarette kamuflaj giymesinden duyduğu hazımsızlığını dile getirmiş, kamuflajın hak edilerek giyilmesi gerektiğini savunup, Zeytin Dalı Harekatı'na gölge düşürüldüğünü iddia etmişti. Erdoğan'ın kamuflaj giymesini sadece Tezcan değil, darbe girişimi sonrasında firari hainlere kucak açan Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi "Türkiye 3 koldan tahrik ediyor" manşeti ile hazımsızlığını dışa vurmuştu.