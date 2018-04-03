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Derede kaybolan polisin cesedine ulaşıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
'un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru 'ın cesedine ulaşıldı. Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri mevkisinde bulundu. Ayan memleketi 'un Çarşamba ilçesinde bugün toprağa verilecek. Maçka'da şüpheli otomobili takip eden polis aracı Çatak mevkisinde dereye uçmuş, kazada polis memurlarından Yunus Çavdar (27) şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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Derede kaybolan polisin cesedine ulaşıldı
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