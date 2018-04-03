FETÖ sanığı eski hakimin yargılanması başladı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski hakim N.O'nun yargılanmasına başlandı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık N.O. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"BAKIRKÖY GRUBU"

Mahkemede ilk olarak SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen eski hakim B.B. üniversite öğrenciliği döneminde FETÖ/PDY terör örgütüne ait evde kaldığını ve sanık N.O'nun "Bakırköy grubu" diye tabir edilen grupta yer aldığını belirtti.

FETÖ'ye ait evde evlilik üzerine sohbet olduğunu ve herkesle tek tek görüşme yapıldığını aktaran tanık B.B. "Ben sanık N.O'nun örgütteki konumunu bilmiyorum. Zaten etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermiştim. Sanığın evlilik görüşmesi sonrası katalog evliliği yapıp yapmadığına dair bilgim yoktur." diye konuştu.

SANIK N.O HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Sanık N.O. ise Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim olarak görevliyken ihraç edildiğini ve hakkındaki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçlamaları reddeden sanık N.O. beraatini talep etti. Duruşmada değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı da eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.