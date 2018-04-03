Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda ByLock kullandıkları ileri sürülen 30 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri (TEM), Konya, İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, avukat ve doktorların bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 29 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.