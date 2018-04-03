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’de ekmeğini halkla paylaşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan 'e yardım eli uzatmaya devam ediyor. , o anları fotoğraf kareleriyle resmi Twitter hesabında paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:00
Mehmetçik Afrin’de ekmeğini halkla paylaşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen 'de ekmeğini halkla paylaşıyor.

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Mehmetçik Afrin’de ekmeğini halkla paylaşıyor
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