Mehmetçik Afrin’de ekmeğini halkla paylaşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'e Mehmetçik yardım eli uzatmaya devam ediyor. TSK, o anları fotoğraf kareleriyle resmi Twitter hesabında paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:58Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:00
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de ekmeğini halkla paylaşıyor.