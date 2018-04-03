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Örgüte ağır darbe vuruldu: Bin 320 terörist öldürüldü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Örgüte ağır darbe vuruldu: Bin 320 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı "terör bilançosunu" açıkladı. Buna göre mart ayında 320 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada ise (26 Mart- 2 Nisan) 385 operasyon düzenlenerek 61 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 220 şüpheli de tutuklandı. Öldürülen teröristler arasında mavi kategoride yer alan Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, turuncu kategoride yer alan Mahir kod adlı Cihan Kıt, gri kategoride yer alan Delila kod adlı Zeyne M, Baran kod adlı Haydar Gül ve Demhat kod adlı İsmail Özdemir ile sözde lider kadrodaki İran uyruklu Harun kod adlı terörist de bulunuyor.
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Örgüte ağır darbe vuruldu: Bin 320 terörist öldürüldü
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