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Son Dakika: 5 ilde operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı. Aralarında öğretmen, doktor ve avukatın da bulunduğu şüphelilerin, örgüt üyesi olduğu ve örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 10:49
Son Dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından /PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi ve örgütün 'Bylcok' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya başta olmak üzere , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.

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Son Dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var
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