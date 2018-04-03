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: kullanan firari şahıs tutuklandı

haberi...Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri tarafından '' kullandığı tespit edilen ve firar olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:30
Son dakika: Bylock kullanan firari şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre / terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan '' kullandığı tespit edilen B.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Firar olan B.A., ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

B.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Bylock kullanan firari şahıs tutuklandı
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