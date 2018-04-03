Son dakika: Bylock kullanan firari şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan 'bylock' kullandığı tespit edilen B.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Firar olan B.A., KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

B.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.