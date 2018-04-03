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Son Dakika: Çipras'tan skandal açıklaması!

Son dakika haberi... Başbakanı , son dönemde ile Yunanistan arasında yaşanan krizle ilgili skandal bir açıklama yaptı. Çipras, "Türkiye 2 Yunan askerini iyi niyet jesti olarak iade etsin" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:26
Son Dakika: Çipras'tan skandal Türkiye açıklaması!

Başbakanı , ülkesi ile arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili bir skandal açıklama daha yaptı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye 2 Yunan askerini iyi niyet jesti olarak iade etsin" dedi.

ÇİPRAS: TÜRKİYE, İKİ YUNAN ASKERİNİ İYİ NİYET JESTİ OLARAK İADE ETSİN

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bakanlar kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulundu. Çipras, 'de tutuklanan 2 Yunan askeri için, "Komşularımızın saldırıları bırakıp Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin iade edilmesini 'iyi niyet jesti' olarak hızlandırmaları konusunda ilerlemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün, Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti.

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Son Dakika: Çipras'tan skandal Türkiye açıklaması!
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