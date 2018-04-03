Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün aile süsü verilmiş evlerine baskın

Son dakika: 'nün aile süsü verilmiş evlerine baskın

Antalya'da /PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi, aile süsü verilerek saklandıkları evlerde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:57
Son dakika: FETÖ'nün aile süsü verilmiş evlerine baskın

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda /PDY'nin kriptolu haberleşme aracı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, ayrıca örgüte yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Isparta Sulh Ceza Hakimliği kararı ile aranan S.G, E.G. ve S.B. ile Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile aranan M.B., 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile aranan Ö.A.T. ve C.T. isimli şahıslar Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla aile süsü verilerek saklandıkları evlerde gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet sahte nüfus cüzdanı, sahte kira sözleşmesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün aile süsü verilmiş evlerine baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN