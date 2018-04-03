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Son Dakika Haberi: 13 ilde operasyonu!

Zonguldak merkezli 13 ilde düzenlenen /PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf asker ve mahrem imamların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:32
Son Dakika Haberi: 13 ilde FETÖ operasyonu!

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen 13'ü muvazzaf 16 asker ile, askerlerden sorumlu 5 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLADI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra , , , Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa, Yalova ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına aldı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Son Dakika Haberi: 13 ilde FETÖ operasyonu!
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