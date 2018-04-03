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Son Dakika Haberi: 'cü 4 asker tutuklandı

Son dakika haberi... 'ta /PDY silahlı terör örgütüne yönelik '' mensuplarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 askeri personelden 4'ü tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:14
Son Dakika Haberi: FETÖ'cü 4 asker tutuklandı

Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince /PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Mahrem İmam olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile örgüt içerisinde yer alan askeri personellere yönelik sabit ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile maskelenen mensuplarına yapılan operasyonda çeşitli rütbelerde toplam 23 askeri personel yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrol şartıyla, 9 şahıs ise savcılıktan serbest bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'cü 4 asker tutuklandı
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