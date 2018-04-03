Son Dakika Haberi: FETÖ'cü 4 asker tutuklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Mahrem İmam olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile örgüt içerisinde yer alan askeri personellere yönelik sabit ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile maskelenen Kripto Askeri Mahrem Yapı mensuplarına yapılan operasyonda çeşitli rütbelerde toplam 23 askeri personel yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrol şartıyla, 9 şahıs ise savcılıktan serbest bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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