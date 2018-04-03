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: () binasında

binasında çıkan hasara yol açtı. Bodrum katından yükselen yoğun dumanı gören güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 02:39 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 02:49
Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasında yangın
() binasının bodrum katında çıkan hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı.

Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hasara yol açan yangında, yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi.
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Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasında yangın
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