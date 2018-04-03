Suikastçı konuştu 15 saldırı planı deşifre edildi

PKK'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast için özel olarak eğitip, görevlendirdiği terörist Recep K. şehre gönderilince güvenlik güçlerine teslim oldu. 171 TERÖRİSTE TEŞHİS
Bakanı vurması için PKK'dan talimat aldığını belirten Recep K. itirafçı olup örgütün son dönem yapılanması ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. İtirafçı terörist, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis
ve Erzurum
kırsalında halen faaliyet yürüten 171 teröristi teşhis ederek katıldıkları eylemlere ilişkin bilgiler verdi. Teröristin verdiği bilgiler ışığında savcılığın faili meçhul dosyaları arasında bekleyen 32 silahlı terör saldırısı da aydınlandı ve bu olaylara katılan teröristler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörist ayrıca örgütün Diyarbakır kırsalında silah, mühimmat ve erzak deposu ile barınma ve üs alanlarından oluşan 12 yeraltı sığınağını da güvenlik güçlerine gösterdi. Buralar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Yine terörist Diyarbakır'ın Dicle, Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan Kurşunlu ve Görese Dağları bölgesinde araziye yerleştirdiği 26 adet uzaktan kumandalı ve basma düzenekli bomba ve mayının da yerlerini gösterdi. Koordinatları tespit edilen noktalara yapılan operasyonla bu patlayıcılar araziden çıkarılarak bölge temizlendi. Örgütün planladığı 15 hain saldırı engellendi. Teröristlerin telsiz kodları ile frekanslarını da güvenlik güçleriyle paylaşan teröristin verdiği bilgilerle PKK'nın 2018 bahar yapılanmasına önemli darbe vuruldu. Kuzey Irak'taki kamplarda eğitilip Diyarbakır kırsalına gönderildiğini anlatan terörist sorgusunda "Örgüt son 35 yıllık tarihinde en ağır kayıpları son 1 yılda verdi. Yönetici düzeyinde adamların ölmesi örgütten kaçışları da beraberinde getirdi" dedi.