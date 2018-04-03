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'da / operasyonu: 12 gözaltı

haberi... Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü /'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:01
Van'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösteren, ayrıca çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan 17 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde ve İpekyolu ilçe binasında yapılan aramalarda çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirilmiştir."

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Van'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
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