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Yıldırım açıklamalarda bulunuyor - Canlı

'da açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 4.4.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 16:57
Başbakan Yıldırım açıklamalarda bulunuyor - Canlı

'da açıklamalarda bulunan Başbaka Yıldırım şu sözleri söyledi: Savaşlar sona ersin artık. Bunun için Türkiye gayret ediyor. Afrin bunun için yapılıyor. Aynı şekilde Fırak Kalkanı bunun için yapıldı. Bakın El bab'a, Cerablus'a ve bu bölgelere 160 bin kişi tekrar yerleşti. Vatanlarına ve normal hayatlarına döndüler. Bunu, Türkiye ve kahraman Mehmetçik sayesinde yaptık. Suriyeli kardeşlerimize evimizi ve kucağımızı açtık. Onların tekrardan vatanlarına dönmesi için çabalıyoruz. Bu bölgedeki tüm terör örgütlerini yok ediyoruz. Halkın ve bölgenin güvenliği için bunu yapıyoruz. Halkımızın kararı ve duaları bizleri ayakta tutuyor. Tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun yanında da canını bu ülke için feda edece bir Cumhurbaşkanı'mız var."

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Başbakan Yıldırım açıklamalarda bulunuyor - Canlı
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