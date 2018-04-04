Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

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Hükümet olarak belirlediğimiz 4 ana eksen var bunlardan en önemlisi eğitimdir. 2018 bütçesinden eğitim en büyük payı aldı. Gerçek şu ki iyi bir eğitim olmadan kalkınma olmaz, gelişme olmaz. Eğitimin gelişmesi ve gelişen şartlara göre yenilenmesi gerekiyor...

1950'den bu yana 68 yılda öğrenci sayımız 300 kat arttı. Ülkemize kabul edeceğimiz her öğrenci bizim Büyükelçimizdir. Daha çok öğrencinin Türkiye'ye gelmesini sağlamamız lazım. Eğitimi bütün boyutlarıyla ele almamız değerlendirmemiz gerekir.

Liseden mezun her 2 öğrenciden 1'i üniversiteye geçebiliyor. Üniversitedeki kız öğrenci sayısı erkeklerden fazla...



Üniversiteleri bayanlar teslim almış, hayırlı uğurlu olsun. Öğretmen sayısı 1 milyonu aştı. Derslik sayısında da önemli artış oldu. 280 bin civarında yeni derslik açtık, öğretim kapasitemizi arttırdık.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ



2019-2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren Türkiye'nin her yerinde tekli eğitime geçeceğiz. 2002'de 76 Üniversite vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane daha geliyor. Bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli. Dünyada üniversiteye erişme bakımından 2. sıradayız. Bu son 15 yılda oldu.

Mutlaka dönüp bildiğiniz, öğrendiğiniz her şeyi gelecek kuşaklara aktacaksınız. Üniversitelerimizin sayısıyla gurur duyuyoruz. Üniversite fazla diye bazıları ah-vah ediyor, 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var. Üniversitesinin de bir havası var, bu sayıları artırırsanız havası azalıyor' diyenler var. Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi tabiri caizse layık görmeyenlerdir.

Türkiye'nin en sıkıntılı zamında dahi yurt dışına öğrenci gönderme programı aksamadı. Yurt dışıma eğitim alarak Türkiye'ye dönen birçok değerli isim Türkiye'nin tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu yurt dışı eğitim programı Türkiye'nin geleceği...

