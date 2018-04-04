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Belgeleri inceleyeceğiz

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Belgeleri inceleyeceğiz
ABD , Rus Büyükelçi suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'le ilgili kararın, 'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini bildirdi.

BELGELERİ İNCELEYECEĞİZ
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, konuyla ilgili sürece dair değerlendirmede bulundu. Sözcü Oxman, açıklamasında, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir." ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti. 'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili 'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti. Örgüt elebaşı hakkında yakalama ve iadesine ilişkin karar çıkarılmıştı.
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Belgeleri inceleyeceğiz
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