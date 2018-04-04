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'da 12 polis 'den tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () tarafından İnegöl ilçesinde soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 polis memurundan 12'si tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 01:11
Bursa'da 12 polis FETÖ'den tutuklandı
Şube Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İnegöl ilçesinde örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen daha önceden açığa alınan biri komiser 22 polis memuru gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten komiser ve 15 polis memuru adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 16 polis memuru hakkında karar verildi. Mahkeme komiser ve 11 polis memurunun tutuklanmasına karar verirken 4 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Bursa'da 12 polis FETÖ'den tutuklandı
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