Bursa’da FETÖ operasyonu: 2’si yabancı 8 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulanması olan ByLock kaydı, içeriği, dernek ve SGK kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3'ü bayan toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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