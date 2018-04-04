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’da operasyonu: 2’si yabancı 8 gözaltı

Son dakika haberi... Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü haklarında kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:00
Bursa’da FETÖ operasyonu: 2’si yabancı 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, / Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulanması olan kaydı, içeriği, dernek ve kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3'ü bayan toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Bursa’da FETÖ operasyonu: 2’si yabancı 8 gözaltı
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