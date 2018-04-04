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'de FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) ilişkin davada, tutuklu yargılanan sanık , 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. kullandığı tespit edilen Kalmaz'ın "sohbet" adı verilen örgütsel toplantılara katıldığı, örgüte himmet adı altında maddi yardımlarda bulunduğu, talimat doğrultusunda desteklemek amacıyla ’ya para yatırdığı anlaşıldığından, cezalandırılmasına karar verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 16:13
Edirne'de FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık , Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaada bulunan duruşma savcısı, sanık Kalmaz'ın "sohbet" adı verilen örgütsel toplantılara katıldığı, örgüte himmet adı altında maddi yardımlarda bulunduğu, talimat doğrultusunda desteklemek amacıyla 'ya para yatırdığı, örgütün haberleşme programı 'u kullandığı gerekçesiyle üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Kalmaz'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Edirne'de FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi
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