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'nün "STK yapılanması"na operasyon

merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "STK yapılanması"na yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 10:22

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında ile kapatılan eğitim kurumu ve derneklerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BİRÇOK İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak üzere , , , , Adıyaman, , , , ve 'taki eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, iş adamı ve esnafların da bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altında örgüte gelir kaynağı oluşturdukları ve FETÖ'ye eleman temin ettikleri öne sürüldü.

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FETÖ'nün "STK yapılanması"na operasyon
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