Hidayet Karaca’nın şikayet ettiği hakim hakkında şaşırtıcı karar

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile çok sayıda FETÖ'cü polis müdürünün bulunduğu kişiler hakkında 25 Nisan 2015 günü skandal bir şekilde FETÖ'cü hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer tarafından tahliye kararı verilmişti.

"HUKUKEN GEÇERSİZ"

Bu karar o dönem İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yapan Necmettin Kafalı tarafından ortadan kaldırılmıştı. Kararda, İstanbul 32. ve 29. Asliye Ceza Mahkemeleri'nin verdiği tahliyelerin geçersiz oldukları belirtilmişti. Kararda şöyle denilmişti: "Kararın usul ve yasaya aykırı, hukuken geçersiz, uygulanabilirliği olmayan ve yok hükmünde sayılması gerektiği anlaşılmıştır." Hakim Necmettin Kafalı'nın kararı üzerine FETÖ'cülerin korsan tahliyelerinin önüne geçilmişti. Şu anda Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Necmettin Kafalı Sulh Ceza Hakimliği yaptığı dönemde birçok FETÖ'cünün tahliye talebini reddetmişti.

HİDAYET KARACA'DAN TAZMİNAT DAVASI

FETÖ tutuklusu Hidayet Karaca, korsan tahliye girişimi dışında da kendisini serbest bırakmayan hakim Necmettin Kafalı hakkında 'hürriyetini engellediği' iddiasıyla 20 bini maddi, 20 bini manevi olmak üzere toplam 40 bin lira tazminat davası açtı. Davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi davanın reddine karar verdi.

YARGITAY'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Hidayet Karaca'nın avukatlarının Yerel Mahkeme'nin kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir kararla Yerel Mahkeme'nin kararının bozulmasına hükmetti. Bozma kararında, "Duruşma açıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken davanın tensiben reddine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu ileri sürüldü. Kararın oy birliği ile verilmesi dikkat çekti.

BU İSİMLERİN TAHLİYESİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞTİ

Hakim Necmettin Kafalı, 25 Nisan 2015'te İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemelerinin kararlarını geçersiz saymış ve bunun üzerine şu isimlerin FETÖ tarafından tahliyelerinin önüne geçilmişti: Yakub Saygılı, Arif İbiş, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Habip Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit, Mustafa Demirhan, Kazım Aksoy, Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Yurt Atayün,, Hidayet Karaca, Mehmet Dilaver, İsmail Toylar, Tolga Güzeltaş, Muhammet Ali İkli, Harun Aydın, Ali İhsan Tezcan, Hasan Hüseyin Danacı, Hayati Başdağ, Metin Canbay, Erol Demirhan, Hikmet Kopar, Mesut Yılmaz, Muhammet İkbal Kayaduman, Abdulhalim Sönmez, Ramazan Orkun Altınışık, Şeref Bolat, Selahattin Ergin, Fatih Kıncır, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçarslan.