Kara Harp Okulu darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan tutuksuz sanık eski yarbay Tuncer K, üzerine atılı suçlamaları reddettiğini söyledi.

SANIK ESKİ YARBAY TUNCER K.'DAN İTİRAFLAR

15 Temmuz'da KHO'da öğretim üyesi olarak görev yaptığını anlatan Tuncer K, cuma günü öğrenci alımlarında çalıştığı için mesaiye saat 06.00 gibi gittiğini ve işinin öğlen bittiğini öne sürdü.

Evine saat 13.30-14.00 civarı vardığını belirten Tuncer K, akşam 22.40 sıralarında uçak sesleri duyması üzerine makine mühendisliği bölümü WhatsApp grubuna, "Hava hareketliliği hakkında bilgisi olan var mı?" diye mesaj attığını ancak cevap alamadığını öne sürdü.

Tuncer K, televizyonda "Boğaz Köprüsü"nün kapatılması haricinde başka bir şey görmediğini iddia ederek, yine WhatsApp grubundan personelin birliğine çağrıldığına yönelik emrin geldiğini bildirdi.

WHATSAPP PAYLAŞIMI

KHO'da öğrenci alımları için tahsis edilen hatlardan birini aradığını ve mesaiye çağrıldıklarını teyit ettiğini anlatan Tuncer K, bu durumu WhatsApp'tan da paylaştığını söyledi.

Tuncer K, evinin yakınındaki KHO'ya giderek sivil ve yaya olarak 2 Nolu nizamiyeden giriş yaptığını, ardından da dekanlığa gittiğini ifade etti. Okulda odasına çıktığını ve internetten kalkışma olduğunu öğrendiğini öne süren Tuncer K, tedbir amaçlı çağrıldığını düşündüğünü savundu.

Anafartalar Taburu'na gitmelerinin emredilmesi üzerine buraya gittiğini ve bir süre bekledikten sonra HK-33 silah dağıtıldığını belirten Tuncer K, odalarına dönmeleri söylenince döndüğünü ifade etti.

SİLAH TESLİMİ

Tuncer K, sabah saatlerinde silahların depoya teslim edileceğinin bildirilmesi üzerine silahı teslim ettiğini ve saat 10.00 civarında evine gittiğini anlattı. İlerleyen süreçte gözaltına alındığını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirten Tuncer K, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık V.B. de öğrenci alım faaliyetlerinin ardından saat 18.00 gibi mesaiden ayrılıp eve gittiğini, saat 20.00 civarında uyuduğunu söyledi. Eşinin, uçak seslerinden dolayı saat 23.00'te kendisini uyandırdığını öne süren V.B, bir arkadaşının arayıp tüm personelin birliğe çağrıldığını söylediğini iddia etti.

"DARBE GİRİŞİMİNİ İNTERNETTEN ÖĞRENDİK"

V.B, bazı aramalar yapmasının ardından güvenlik için birliğe gideceklerini teyid ettiğini ve bazı mesai arkadaşlarıyla kışlaya gittiklerini belirterek, saat 00.15 civarında 4 Nolu nizamiyeden KHO'ya girip Dekanlığa geçtiklerini anlattı.

Eğitim kıyafetlerini giyip kafeteryaya indiğini, patlama seslerinden sonra odalarına gönderildiklerini anlatan V.B, internetten bir darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

V.B, daha sonra Anafartalar Taburu'na gönderilip silah ve hücum yeleği aldırıldığını, sabah 09.00'a doğru bölüm başkanının çıkabileceklerini söylemesi üzerine evine gittiğini dile getirdi.

Tutuksuz yargılanan Y.Y, T.S.K. ve S.T'nin de savunmalarını yaptığı duruşmada sanıklar beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.