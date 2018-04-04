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'ın sınırındaki mevkisinde teröristlerle çıkan da 2 asker yaralandı. Başhekimi Dr. İlhan: "Askerlerimizin genel sağlık durumları şu an çok şükür gayet iyi"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 14:20

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin Aralık ilçesine bağlı olan ve sınırında yer alan mevkisinde arazi arama taraması yapan 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerler ile teröristler arasında çıktı.

Çatışmada 2 asker yaralandı. 'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri 'taki Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ilçesi kırsalındaki çatışmada 2 askerin yaralandığını belirtti.

2 ASKERİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

İlhan, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "İki askerimiz yaralı olarak hastanemize geldi. Askerlerimizin genel sağlık durumları şu an çok şükür gayet iyi. Bir askerimizi servise aldık, kolunda kırık olan diğer askerimizi ise Kars'taki üniversite hastanesine sevk ettik" dedi.

Olayın ardından Iğdır Valisi Enven Ünlü, Iğdır İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Iğdır Devlet Hastanesine gelip yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Cinderes'te teröristlerle sıcak çatışma anları görüntülendi
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Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma
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