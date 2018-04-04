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Son Dakika: 'de 3'lü zirve başladı!

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki tarihi zirve Cumhurbaşkanlığı si'nde başladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 13:43
Son Dakika: Külliye'de 3'lü zirve başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, aile fotoğrafı sonrasında Suriye'de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi'de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye'nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularının görüşüleceği üçlü zirveye geçecek.

Son Dakika: Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı!

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Son Dakika: Külliye'de 3'lü zirve başladı!
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