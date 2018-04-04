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"Narkozluyken 'nı okumuşum"

TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Jandarma Buran, hastanedeki tedavisinin ardından 'daki babaevine geldi. Yaralandığı anı anlatan Buran, "Götürdükleri hastanede bana narkoz verdiler. Narkozluyken 'nı okumuş, 'Ben Türk'üm' diye bağırmışım" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:50
Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuşum

Askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Buran, Hatay'daki tedavisinin ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gazi Buran, buradaki tedavisinin ardından 'daki evine getirildi.

O PATLAMADA UMKE GÖREVLİSİ ŞEHİT OLMUŞTU

Evli ve 2 çocuk babası olan Buran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi ile bazı arkadaşlarının yaralandığı patlamada Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli Burak Tatar'ın şehit olduğunu söyledi.

"BEN TÜRK'ÜM"

Patlamanın ardından tedavi için kendisini hastaneye götürdüklerini belirten Buran, "Götürdükleri hastanede bana narkoz verdiler. Narkozluyken 'nı okumuş, 'Ben Türk'üm' diye bağırmışım. Daha sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi." dedi.

Baba Kemal Buran ise oğlu geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, operasyona devam eden askerlere dua ettiklerini anlattı.

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"Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuşum"
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