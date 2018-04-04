S-400'de erken teslimat mutabakatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Akkuyu Nükleer Santrali resmi temel atma töreninin ardından yaklaşık 1.5 saat baş başa görüştü. Daha sonra Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısına başkanlık etti. 1 saat 15 dakika süren ÜDİK toplantısının ardından iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Düzenlenen basın toplantısında sözlerine "Değerli dostum Sayın Putin" diye başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

BU DEFTERİ KAPATTIK, BİTTİ O İŞ: S-400 füze hava savunma sistemleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu'nun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve bu defteri kapattık. Bitti o iş. Şu anda bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir.

SURİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN BİRLİKTEYİZ: Zeytin Dalı Harekâtını da istişare ettik. Sayın Putin'e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatı buldum. Operasyonun komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından önemini vurguladım. Bundan sonra da Suriye'de istikrarı için beraber çalışmayı sürdüreceğiz.

İLİŞKİLERİMİZ SU VERİLMİŞ DEMİR GİBİ ÇELİKLEŞTİ: Bazı sınamalarla karşı karşıya kaldık. Kimi çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk. İlişkilerimiz bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkarılan her provokasyonla ikili ilişkilerimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi.

HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR: Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. İki ülke arasında hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Türkiye'ye Rusya'dan gelen turistler birinci sıraya yerleşti. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce başlaması arzumuz. Putin de Rusya-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesinin iki ülke halkının da çıkarına olduğunu söyledi. Putin S-400 konusunda "Teslimat süresinin kısaltılması için Türk partnerlerimizin ricası oldu. Üretimini hızlandıracağız ve fiyatlarla ilgili mutabakatı sağladık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin onuruna Külliye'de akşam yemeği verdi.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Rusya arasında 4 önemli anlaşmaya da imza atıldı. İşte o anlaşmalar: Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında ortak yatırım anlaşması. BTK ile Rusya Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı arasında enformasyon teknolojileri ve iletişim alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rusya Spor Bakanlığı kültür, fizik ve spor alanında mutabakat zaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Rusya Çalışma Sosyal Koruma Bakanlığı arasında sosyal politika, kadın ve aile hakları alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı.