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merkezli 9 ilde operasyonu: 9 askere gözaltı

merkezli 9 ilde / soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve halen aktif görevde bulundukları öğrenilen 9 asker gözaltına alındı. Aktif görevlerini sürdürdükleri ve haklarında gözaltı kararı olan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 23:51
Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 askere gözaltı

Emniyet Müdürlüğü tarafından / terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak, Sakarya merkezli 9 ilde toplam 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde; ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen ve halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen 7 astsubay olmak üzere toplamda 9 asker gözaltına alındı.

HALEN AKTİF GÖREVDE OLAN ASKERLERE GÖZALTI

Aktif görevlerini sürdürdükleri ve haklarında gözaltı kararı olan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.

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Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 askere gözaltı
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