Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 askere gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak, Sakarya merkezli 9 ilde toplam 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde; ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen ve halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen 7 astsubay olmak üzere toplamda 9 asker gözaltına alındı.

HALEN AKTİF GÖREVDE OLAN ASKERLERE GÖZALTI

Aktif görevlerini sürdürdükleri ve haklarında gözaltı kararı olan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.