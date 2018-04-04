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: Eeylem hazırlığındaki 12 yandaşı gözaltına alındı

haberi...'de, bölücü terör örgütü 'nın elebaşı 'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylemler yapacakları öğrenilen 12 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:11

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah saatlerinde, bölücü terör örgütü 'nın elebaşı 'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çeşitli ilçelerde lastik yakarak eylem yapacaklarının ve olaylara müdahale edecek olan polislere de molotofkokteylleri ile saldıracaklarının tespit edildiği belirtildi.

Adreslerde yapılan aramada, örgüte uyuşturucu madde imal etmek üzere yetiştirilen Hint kenevirleri ile çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

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Son dakika: Eeylem hazırlığındaki 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
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