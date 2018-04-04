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Son dakika: Köprüsü davasında karar verildi

'nün darbe girişimi sırasında Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:36
Son dakika: FSM Köprüsü davasında karar verildi

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

Köprüde, Hasan Kaya'nın şehit olmasından sanıklardan eski Yarbay Adnan Uygun'un sorumlu olduğu, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı aracın tankla ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kasten öldürme", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Davada daha önce verilen kararda, 46 tutuksuz erin dosyası ayrılmıştı.

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