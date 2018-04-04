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Son Dakika: 'de kritik görüşmeler devam ediyor

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:09

Ruhani-Putin görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı , İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı si'nde karşıladı. Erdoğan ve Ruhani üçlü zirve öncesinde görüşme gerçekleştirdi.

İKİ LİDER EN SON İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

Son Dakika: Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı!

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Son Dakika: Külliye'de kritik görüşmeler devam ediyor
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