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Son dakika haberi... 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "gaygubet evleri"ne yönelik operasyonda 9 şüpheli göz altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:32
Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "gaygubet evleri"ne yönelik operasyonda 9 şüpheli göz altına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kent merkezinde kullandığı ve "gaygubet evi" olarak adlandırılan 5 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6'sı kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada 21 cep telefonu ile çok sayıda SİM kart ile 15 bin lira ele geçirildi.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 6 şüphelinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı 3 şüphelinin ise bu kişilere yer temin ettiği öğrenildi.

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Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu
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