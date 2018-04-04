Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaygubet evleri"ne yönelik operasyonda 9 şüpheli göz altına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kent merkezinde kullandığı ve "gaygubet evi" olarak adlandırılan 5 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6'sı kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada 21 cep telefonu ile çok sayıda SİM kart ile 15 bin lira ele geçirildi.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 6 şüphelinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı 3 şüphelinin ise bu kişilere yer temin ettiği öğrenildi.