Binali Yıldırım’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tebrik ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım dün sürpriz bir şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. TBMM'de Bahçeli'nin makam odasında gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası Başbakan Yıldırım kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, ziyaret sebebini soran gazetecilere "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu. Bu kadar telaşa gerek yok" dedi. Yıldırım, "Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı?" diye soran gazeteciye ise "Hayır, bu yetmez mi?" cevabını verdi. Yıldırım, görüşmeye ilişkin ayrıca "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık" diye konuştu. Yıldırım görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi. Ancak Grup Başkanvekilleri görüşmeye girmeyerek MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makam odasında görüşmenin bitmesini bekledi. Yıldırım ve Bahçeli ile baş başa görüştü.

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