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Cumhurbaşkanlığı Rusça Twitter hesabı yayına başladı

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca Twitter hesaplarından 4 dilde yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile Rusça yayınlara da başladı. Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından yapılan yayınlar, 70 bin kişi tarafından takip edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:40
Cumhurbaşkanlığı Rusça Twitter hesabı yayına başladı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile başladı.

TEMEL ATMA TÖRENİ İLE BİRLİKTE RUSÇA YAYIN DA EKLENDİ

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, ve Rusya Devlet Başkanı 'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi.

Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.

İLK GÜN 70 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Rusça yapılan canlı yayınlar 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.

Rusçanın eklenmesiyle yayın yaptığı dillerin sayısı 5'e yükselen Cumhurbaşkanlığının, diğer dillerde de yayın yapmak için hazırlıkları devam ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı Rusça Twitter hesabı yayına başladı
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