Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

STK TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR DA DAVAYI TAKİP ETTİ

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Hüseyin Coşkun ve Samet Genç katıldı.

Duruşmayı AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

Mahkeme heyeti, Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin yargılanan tutuklu sanık Aytekin Tekin hakkında, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ByLock kullandığı, FETÖ'ye ait televizyon kanallarının Digitürk'ten kaldırılmasının ardından Digitürk'ü mahkemeye verdiği, Marmaris Aksaz ve Mersin'de deniz astsubaylardan sorumlu "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesine karar verdi.

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, "tutuklu eski Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in Mersin'de görev yaptığı dönemde 'mahrem abiliğini' yaptığı ve burada Deniz Kuvvetleri'nden sorumlu 'abi' konumunda olduğu" suçlamalarına karşı daha önce savunma yapan Tekin, yeni dosyadaki suçlamalara ilişkin savunmasını gerçekleştirdi.

Örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock"u indirmediğini ve kullanmadığını, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'nden sorumlu "abi" veya "mahrem abi" olmadığını ileri süren Tekin, hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Adına kayıtlı internetten Bylock indirildiği iddialarına değinen sanık Tekin, "Birisi wifi şifresini kırıp ByLock indirmiş olabilir. Ya da mor beyin mağduru olabilirim." dedi.

Yaklaşık 21 yıldır ticaretle uğraştığını belirten Tekin, Digitürk'ü FETÖ'ye ait televizyon kanallarını kaldırdığı için değil yüksek fatura gönderdiği için avukatı aracılığı ile mahkemeye verdiğini kaydetti. Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli ise "Davayı sen açmışsın, avukatın açmamış.' demesi üzerine "Ben tam olarak hatırlamıyorum." cevabını verdi.

"EŞİM PARAYI EVE YAKIN OLDUĞU İÇİN BANK ASYA'YA YATIRDI"

Eşinin Bank Asya hesabına yatırdığı 43 bin liradan haberinin olmadığını, daha sonra eşinin babasından kalan miras payını alarak bu bankaya yatırdığını öne süren Tekin, eşinin bu parayı Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in çağrısı ile değil, eve en yakın banka olduğu için yatırdığını ileri sürdü.

FETÖ ile irtibatı bulunan Kocaeli'deki Özel Erkul Koleji'nin müdürlüğünü yapmadığını, burada sadece telefonlara bakan büro elemanı olduğunu öne süren Tekin, FETÖ'cü olduğu konusunda ifade veren Selman Fettahoğlu'nu kardeşlerinin çalıştığı okulda öğrenci olmasından dolayı tanıdığını, hakkında anlattıklarının yalan olduğunu, etkin pişmanlıktan kurtulmak için kendisine iftira attığını savundu.

SANIK TEKİN İDDİALARI REDDETTİ

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunu olduğunu ve okulu 6 senede zor bitirdiğini belirten Tekin, "Selman Fettahoğlu, benim Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde ve İskenderun'da astsubaylardan sorumlu mahrem imam ve abi olduğumu söylemiş. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Benim gibi eğitim seviyesi düşük biri nasıl mahrem imam olabilir. Astsubayları okula nasıl yerleştirebilirim." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmediklerini, mor beyin mağduru olabileceğini öne sürerek, müvekkili hakkında beyanda bulunan kişinin FETÖ'cü olduğunu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için senaryo uydurduğunu savundu.

Avukatı, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

"KOMUTANIM' DEDİĞİN CUMHURBAŞKANI İLE HAREKET EDEN HAİNDİR"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi ise 15 Temmuz'da nöbetçi astsubayı olarak görev yaptığını, saat 22.00 sıralarında birlikte hareketlilik olduğunu söyledi.

Birlikte terör alarmı verildiğini anlatan Çekirdekçi, bir süre sonra tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in yanına geldiğini, üssün güvenliğini sağlamak için kendisiyle birlikte 4 timi görevlendirdiğini belirtti.

Çekirdekçi, televizyondan darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini, birlikte hareketlilik yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kimin darbeci kimin darbeci olmadığını anlayamadık. Kimin emrine gireceğimizi şaşırdık. Herkes birbirine soruyordu. Kafamız çok karışıktı. Timdeki arkadaşlarla kendi aramızda bir parola oluşturduk. Bir anormallik olursa karanlıkta birbirimizi tanıyalım diye. Bu arada dışarıda vatandaşlar toplanmıştır. Arkasından silah sesleri geldi. Kimin ateş ettiğini görmedim. Daha önce birlikte çalıştığımız Uğur Çelikten albayın yanına giderek neler olduğunu sordum. Bana, 'Ne olduğunu tam olarak anlamadım ama Hayrettin İmren'e güvenme' dedi."

Daha sonra Hayrettin İmren'in askerleri toplayarak, "Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kaleyi koruyacağız." dediğini aktaran Çekirdekçi, "İmren'in yanına giderek Donanma Komutanımız Veysel Kösele'yi sordum. Çok sinirlendi. Bana kızdı, 'Emirlerimi dinlemezsen seni döverim, öldürürüm. Senin 'Donanma Komutanım' dediğin, Cumhurbaşkanı ile hareket eden haindir. Ben Donanma Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan değil Genelkurmay'dan emir alıyorum' dedi." şeklinde konuştu.

"HEMEN ÖZÜR DİLE KONUYU KAPATAYIM"

İmren'in, "Benden hemen özür dile konuyu kapatayım." dediğini belirten Çekirdekçi, olayın daha fazla büyümemesi için özür dilediğini ifade etti.

Çekirdekçi, tutuksuz sanık yüzbaşı Semih Aksel'in Donanma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlara megafonla, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bu darbe girişiminin içinde olmadığını açıkladı. İçimizde FETÖ'cü darbeciler varsa onları temizleyeceğiz." şeklinde anons yaptığını ve ardından vatandaşların sakinleştiğini söyledi.

Sabaha kadar üssün güvenliğini sağladıklarını ifade eden Çekirdekçi, saat 08.30 gibi Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın üssü kontrol altına aldığını, Hayrettin İmren ve diğer amirallerin botla kaçtığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.