Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

ÖRGÜTÜN YAZ KAMPLARINA KATILMIŞ

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın mesleğe girişinden itibaren örgüt içinde yer aldığı, toplantılarına katıldığı, örgüt liderinin talimatıyla Danıştaya üye seçilmesine karar verilen isimler arasında bulunduğu, Danıştay üyesi olduktan sonra da örgütle irtibatının devam ettiği belirtildi. Sanığın Danıştayda örgüt abisi olarak 8. Dairenin sorumluluğunu üstlendiği anlatılan iddianamede, örgütün yaz kamplarına katıldığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in odasının bulunduğu İstanbul'daki bir dershaneye düzenlenen geziye katıldığı, diğer örgüt mensupları arasındaki ByLock yazışmalarına göre, örgütün, sanığın oğlunun eğitim durumuyla ilgilendiği bildirildi.

Türkçeden başka dillerde yer adı kullanılması talepli davaların reddi yönünde oy kullandığını da anlatan Duran, "Hayatımı vatan ve milletin bütünlüğü, dil ve bayrak sevgisiyle geçirmiş beni terör örgütü üyeliğiyle suçlamak ayıptır. Yapının dershaneleriyle ilgili bir tane hukuka aykırı kararımı ortaya çıkaramazlar. O konuda verdiğim hiçbir karar yoktur. Düşmanımın lehine bile olsa sadece hukuka uygun karar veririm." savunmasını yaptı.

Usule yönelik itirazlarını da dile getiren Duran, gözaltı, arama ve el koyma kararlarının yetkisiz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü, bu nedenle hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Yargılama yerinin Anayasa Mahkemesi ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulu olduğunu savunan Duran, görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Aleyhine verilen beyanlara değinen Duran, ifade verenlerin aynı suçtan soruşturma geçirdiğini, bu nedenle beyanların delil niteliği taşımadığını öne sürdü. Duran, bu ifadeleri verenlerin kendilerini kurtarma gayesiyle hareket ettiklerini öne sürerek, bilgi ve görgüye dayanmayan soyut beyanların hukuki delil sayılamayacağını iddia etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duran, ByLock kaydının bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi. Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye taleplerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık hakkında ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 2 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.