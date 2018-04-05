Gaziantep'teki FETÖ/PDY soruşturmasında 'Yeşil' kod adlı gizli tanık dinlendi!

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, terör örgütü yöneticiliği suçundan hakkında dava açılan müteahhit Ahmet Selim Ener'in yargılanmasına devam edildi. 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ahmet Selim Ener ile avukatı hazır bulundu.

"YEŞİL KOD ADLI TANIK DİNLENDİ"

Gizli tanık, sanığı ismen tanıdığını belirterek sanığın inşaat firmasının sahibi ve kentte tanınan biri olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının tanığa soruşturma aşamasındaki "cemaatin kasası" sözlerini hatırlatması üzerine "Yeşil" kod adlı gizli tanık, "Sanık benim katıldığım sohbetlerde yoktu. Bu sözler Cemalettin Demireli'nindir (FETÖ'nün diyanet imamı-firari)." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, tanığın yine soruşturma aşamasındaki "Ahmet Selim Ener, cemaatin kasalarından biriydi, cemaatin bazı yurtlarını yapıyordu. Toplanan himmet paraları bu şahsa teslim edilirdi. Amerika'ya zaman zaman giderdi." sözlerini hatırlatarak, "Bu sözleri sen söylemedin mi? " diye sordu. Gizli sanık Yeşil, "Daha önce de bahsettiğim gibi bu sözleri Cemalettin Demireli söyledi." ifadesini kullandı.

"ESNAF VE İŞADAMLARIYLA TOPLANTI YAPARDI"

Duruşmada dinlenen gizli tanık "Altay" ise sanığı çıkaramadığını söyledi.Mahkeme başkanının tanığın soruşturma aşamasında, "Mehmet Kocatürk (bölge imamı-firari) esnaf ve iş adamlarıyla toplantı yapardı. Bu toplantıya Edacan şirketi de katılırdı." dediğini hatırlatması üzerine, gizli tanık toplantılara katılan firmaları duyduğunu ancak kimin katıldığını bilmediğini öne sürdü.Kredi Yurtlar Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen, aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Başkanı olduğunu belirterek sanıktan yardım istediğini ve bu vesileyle tanıdığını ancak FETÖ iltisakı konusunda bir şey bilmediğini söyledi. Tutuklu sanık Ahmet Selim Ener de aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, şirketinin 110 milyon lira borcu bulunduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesini talep etti.Duruşma savcısı Cem Saklıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

BEDDUA SEANSLARI

Sanığın örgüt adına gizli toplantılara katılarak para topladığı, 10 yıl önce sıradan bir muhasebeciyken kısa sürede milyonlarca liralık iş hacmine ulaşmasının örgütün finans ayağında yer alarak gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunulan iddianamede, sanığın ayrıca örgütün sözde "bölge imamı" Mehmet Kocatürk ve Diyarbakır, Batman ve Mardin imamlarıyla 17 Aralık 2013'te ABD'ye giderek FETÖ elebaşının "beddua seansı"na katıldıkları bilgisi yer alıyor.