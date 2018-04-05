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'de terör operasyonu

Son dakika haberi... Terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 büyük tüp, 4 patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:43
Hakkari'de terör operasyonu

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 büyük tüp, 4 patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

PKK/KCK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 büyük tüp, 4 patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince PKK/ bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda 4 Nisan'da merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınak içerisinde, 3 , tuzaklanmış 4 büyük tüp, 5 pil bloku, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) ateşleme devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden Ağaçlı Karakolu inşaatı çevresinde yapılan arama tarama faaliyetinde 4 el yapımı patlayıcı ve RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu.

Malzemeler, usulüne uygun şekilde olay yerinde imha edildi.

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Hakkari'de terör operasyonu
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