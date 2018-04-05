Hakkari'de terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 büyük tüp, 4 patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

PKK/KCK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 büyük tüp, 4 patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda 4 Nisan'da merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınak içerisinde, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, tuzaklanmış 4 büyük tüp, 5 pil bloku, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) ateşleme devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden Ağaçlı Karakolu inşaatı çevresinde yapılan arama tarama faaliyetinde 4 el yapımı patlayıcı ve RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu.

Malzemeler, usulüne uygun şekilde olay yerinde imha edildi.