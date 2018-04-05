Meclis’te yetkisini aşan HDP’li Sancar’a tepki

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Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM'de ortamı gerdi. AK Parti
'nin "çalışma esaslarına" ilişkin grup önergesini yetkisi olmamasına rağmen işlemden kaldıran Sancar'a AK Partililer tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sancar'a "Sizinle birlikte TBMM'nin çalışmasının sağlıklı bir şekilde devam etmeyeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle hükümet ve komisyon yerine oturmayacak" dedi. Sancar, hükümet ile komisyonun yerlerini almaması nedeniyle birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.