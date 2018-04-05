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Mehmetçik’e tazminat

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018

Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenecek. 'nın söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları kuvvet komutanlıklarına gönderildi. Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamı memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

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Mehmetçik’e tazminat
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