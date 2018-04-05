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Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon

Mali Şube ve Siber polisleri Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapılıyor.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:49

Ekipler belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapılıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ayrıntılar geliyor....

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Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon
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