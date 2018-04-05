Son dakika: FETÖ'nün adliye ve cezaevi sorumluları yöneticisine 15 yıl hapis

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu'daki adliye ile cezaevi yapılanması sorumlularının yöneticisi olduğu iddia edilen eski öğretmen Hakan Bircan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Bircan Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı Gündüz Güneş ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SON SÖZÜ "HAYIRLI OLSUN" OLDU

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bircan'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti başkanının son sözünü sorduğu Bircan ise "Hayırlısı olsun." dedi.

Davayı karara bağlayan heyet, sanık Bircan'ı "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 18 yıla artıran heyet, sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi. Heyet ayrıca Bircan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Bircan'ın, üyesi olduğu FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu Bölgesi adliye ve ceza infaz koruma personeli sorumlularının en üst yöneticisi konumunda bulunduğu, örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabının yer aldığı, örgütle ilişkili okul ve kurumlarda çalıştığı belirtiliyordu.

İddianamede, Bircan'ın "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.