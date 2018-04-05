Üniversiteyi kana bulayan araştırma görevlisi bakım kim çıktı?

DOKTORA İÇİN GELMİŞTİ, KATLİAM YAPTI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu ilginç bilgilere ulaşıldı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi