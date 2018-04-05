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Üniversiteyi kana bulayan araştırma görevlisi bakım kim çıktı?

Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:06
Üniversiteyi kana bulayan araştırma görevlisi bakım kim çıktı?

DOKTORA İÇİN GELMİŞTİ, KATLİAM YAPTI

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan , fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu ilginç bilgilere ulaşıldı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi

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Üniversiteyi kana bulayan araştırma görevlisi bakım kim çıktı?
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