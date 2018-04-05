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i’nden imalathanelerine darbe: 5 gözaltı

Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muradiye ilçesinde 3 adreste bulunan uyuşturucu imalathanelerine baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 5 şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 08:28
Van Emniyeti’nden uyuşturucu imalathanelerine darbe: 5 gözaltı

i İstihbarat ve Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalar kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce adı geçen köyde 3 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda; 3 adet sanayi tipi Ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, Çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 040 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bahse konu yerin Eroin imalathanesi olduğu tespit edildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

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Van Emniyeti’nden uyuşturucu imalathanelerine darbe: 5 gözaltı
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