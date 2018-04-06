“4 bin FETÖ’cü hâkim ve savcı ihraç edildi”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Özellikle FETÖ'cü hakim savcıların ihracıyla birlikte, çok yoğun bir şekilde yargıya hakim savcı alındı. Yaklaşık 4 bin FETÖ'cü hakim savcı ihraç edildi. 5 binin üzerinde hakim savcı alındı" dedi. Afyonkarahisar
Baro Başkanlığı'nın "Avukatlar Günü" dolayısıyla düzenlenen programında konuya ilişkin değerlendirme yapan Gül, "Özellikle FETÖ'cü hakim savcıların ihracıyla birlikte, çok yoğun bir şekilde yargıya hakim savcı alındı. Yaklaşık 4 bin FETÖ'cü hakim savcı ihraç edildi. 5 binin üzerinde hakim savcı alındı" dedi. Gül, mahkemelerin yürüyen işlerinden dolayı, hatta eğitim dahi almadan kürsüye giden hakim savcıların olduğunu da belirterek, "Biz şimdi, eğitim almadan kürsüye çıkan hakim savcılarımızın da bir takvim çerçevesinde, hızlıca teorik eğitimlerini, pratik eğitimlerini alacak düzenlemeyi yapıyoruz" dedi.